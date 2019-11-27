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Глава Курганской области сообщил, что стоимость дров в регионе снизилась вдвое

По словам Вадима Шумкова, "уже можно купить дрова по цене 7000 рублей за машину"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Стоимость машины дров в Курганской области снизилась в 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил в среду глава региона Вадим Шумков во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Уже можно купить дрова по цене 7000 рублей за машину. Год назад цены были в 1,5-2 раза выше. 90% леса отдали каким-то непонятным компаниям, а дрова стоили дороже чем в остальных регионах", - сказал губернатор.

На сегодняшний день в Курганской области проживает 835 тыс. человек, из них 38% - в селах и деревнях. По данным синоптиков, зимой 2018-2019 гг. температура воздуха в регионе опускалась до отметки минус 32 градуса. В этом году синоптики прогнозируют теплую зиму. По их данным, температура воздуха в регионе в среднем составит минус 15 градусов.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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