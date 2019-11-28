{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП под Сургутом столкнулись четыре автомобиля

Пострадали три человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноября. /ТАСС/. Столкновение четырех автомобилей произошло в четверг утром на трассе возле города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Столкнулись бензовоз "Камаз", "Газель", Lada Granta и грузовой автомобиль. Пострадали три человека. Погибших в результате ДТП нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, столкновение автомобилей произошло в четверг в 08:54 местного времени (06:54 мск) на 12-м километре автодороги "Подъезд к городу Сургуту".

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
"Уральские авиалинии" в декабре откроют рейс из Екатеринбурга в Сиань
По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, вылеты будут осуществляться четыре раза в неделю на Airbus A320neo
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС