В ДТП под Сургутом столкнулись четыре автомобиля

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноября. /ТАСС/. Столкновение четырех автомобилей произошло в четверг утром на трассе возле города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Столкнулись бензовоз "Камаз", "Газель", Lada Granta и грузовой автомобиль. Пострадали три человека. Погибших в результате ДТП нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, столкновение автомобилей произошло в четверг в 08:54 местного времени (06:54 мск) на 12-м километре автодороги "Подъезд к городу Сургуту".