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Вылов рыбы из озера в Тюменской области из-за гаффской болезни запретили на год

За это время специалисты проведут необходимый мониторинг водоема

ТЮМЕНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Вылов рыбы из озера Андреевское в Тюменской области, находящегося рядом с деревней Ачиры, где от гаффской болезни пострадали восемь человек, запрещен на год. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Гаффскую болезнь в Тюменской области выявили 22 октября. С подозрением на опасное заболевание были госпитализированы десять человек, диагноз подтвердился у восьмерых, двое из которых до сих пор находятся в реанимации и подключены к аппарату "искусственная почка". Причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, выловленной из озера Андреевское. Новых случаев заболевания не выявлено.

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"Вылов рыбы из озера Адреевское в Тюменской области, расположенное в 15-20 км от деревни Ачиры, где восемь местных жителей пострадали от гаффской болезни, будет запрещен на год. В это время специалисты проведут необходимый мониторинг, изучат рыбу, пробы грунта, воды и водорослей из озера. Медики проведут исследование мочи и пробы крови у местных жителей с одновременным проведением экспресс-тестов", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что врачи будут следить за состоянием здоровья людей сразу в трех населенных пунктах, жители которых вылавливали из озера Андреевское рыбу: это деревни Ачиры, Иземеть и Ишменева (Тобольский район, Тюменская область - прим. ТАСС). "Местность в данном районе заболоченная, и все указанные работы начнутся в январе 2020 года, когда появится возможность добраться к озеру Андреевское по зимникам. Одновременно с этим будут проводится биопробы на мышах. Если они окажутся отрицательными, озеро будет вновь открыто для рыболовства через год", - сказали в пресс-службе.

26 октября вылов рыбы, а также использование воды из озера Андреевское в хозяйственно-бытовых целях были запрещены до особого распоряжения, в связи с чем 15 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился о выделении компенсации в размере 10 тыс. рублей всем жителям трех деревень, около которых выявлена гаффская болезнь.

Ачирское сельское поселение Тобольского района, располагается в 350 км от Тюмени. В ее состав входят три деревни, расположенные в заболоченной местности: Ачиры, Иземеть и Ишменева. Рыба, обитающая в нем, является одним из основных источником пропитания для населения. Всего там проживают более 600 человек.

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РоссияТюменская область
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