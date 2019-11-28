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В Екатеринбурге нашли тело девятилетнего мальчика, который мог стать жертвой секты

По данным источника ТАСС, в квартире матери ребенка были проведены обыски
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© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Убийство девятилетнего мальчика произошло в Екатеринбурге, по одной из версий, он мог стать жертвой секты. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Вчера в Чкаловском районе [Екатеринбурга] убили 9-летнего мальчика", - сказал собеседник агентства. По его словам, рассматривается версия, что ребенок мог стать жертвой секты.

Собеседник добавил, что "ребенок был убит в квартире матери в Чкаловском районе, труп был найден в Ленинском районе города". Собеседник агентства добавил, что пропажу мальчика заметила сестра матери ребенка. В квартире матери мальчика были проведены обыски.

Факт убийства подтвердил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. "Насколько я знаю, это действительно случилось", - сказал он.

Ранее "Комсомольская правда - Екатеринбург" сообщила, что изуродованное тело девятилетнего мальчика было найдено рано утром. По данным издания, одна из версий произошедшего - убийство на религиозной почве: ребенка били, чтобы "изгнать из него бесов".

В ГУ МВД России по Свердловской области и региональном следственном управлении СК данный инцидент пока не комментируют.

Теги
РоссияСвердловская область
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