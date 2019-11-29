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Глава Югры предложила Qsil стать акционером "Полярного кварца"

Ранее немецкая компания выразила готовность провести за свой счет оценку запасов кварцевого сырья в округе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноября. /ТАСС/. Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к руководству немецкой компании Qsil, одного из ведущих мировых производителей высокотехнологичной кварцевой продукции для IТ-индустрии, медицины и освещения, выкупить у региона акции компании "Полярный кварц". Об этом она сообщила в пятницу во время Российско-германского сырьевого форума в Санкт-Петербурге.

Строительство завода по производству высокочистых кварцевых концентратов "Полярный кварц" было начато в Югре около 15 лет назад и к настоящему времени не завершено из-за отсутствия средств. За это время построен дробильно-обогатительный комплекс Усть-Пуйва и запущена первая очередь завода механического и химического обогащения в городе Нягани.

"У нас в регионе реализуется проект по производству продукции с использованием чистого кварца. <…> Мы пригласили для участия в нем компанию Qsil и предлагаем рассмотреть этой компании, а может кто-то еще заинтересуется, вариант выкупа акций АО "Полярный кварц". Сейчас ими владеет правительство автономного округа", - сказала Комарова.

Она добавила, что также предлагает инвесторам рассмотреть вариант создания в России холдинга в сфере производства кварцевой продукции с участием одной из госкорпораций РФ. "У нас есть это сырье [кварц], которое характеризуется очень высокими данными. Это очень конкурентоспособное сырье в этой области. <…> Его можно использовать в самых разных отраслях. Емкость мирового рынка в этой области оценивается в 250-300 млн долларов в год", - пояснила глава региона.

Как сообщается на сайте Фонда развития Югры, ранее компания Qsil выразила готовность провести за свой счет оценку запасов кварцевого сырья в Югре. В переговорах приняли участие генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель, директор департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Сергей Филатов, представители госкорпораций "Ростех" и "Росатом".

Qsil осуществляет поставки высокотехнологичной кварцевой продукции по всему миру с заводов в Германии и Нидерландах. Одним из основных направлений деятельности компании является производство плавленого кварца.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
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