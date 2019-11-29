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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Югре

По данным источника ТАСС, погибшие являются родственниками
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© Артем Геодакян/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли при пожаре в жилом одноэтажном доме в селе Чантырья Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратура округа организовала проверку по факту произошедшего сегодня, 29 ноября 2019 года, пожара в деревянном многоквартирном доме в Чантырья, в результате которого погибли три человека", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали, что спасателями найдены два человека без признаков жизни.

В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства в многоквартирном доме, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий возникновения пожара, определена степень ответственности виновных лиц.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, погибшие являются родственниками. "Погибли мать и двое детей", - сказал он.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в пятницу в 09:46 (07:46 мск). В доме располагались три жилых и одна нежилая квартиры. Открытое горение ликвидировано в 11:30 (09:30 мск) на площади 90 кв. метров. По предварительным данным МЧС, в доме проживали шесть человек.  Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СКР, следователи выехали на место происшествия. 

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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