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Прокурор попросил пять лет лишения свободы для экс-главы Миасса

Геннадий Васьков обвиняется в превышении должностных полномочий и в покушении на взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Государственный обвинитель в пятницу во время прений на процессе по уголовному делу экс-главы Миасса Челябинской области Геннадия Васькова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и в покушении на взятку при покупке помещения детского сада, попросил суд назначить бывшему чиновнику пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Государственный обвинитель попросил суд назначить Васькову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также в виде ограничения на шесть лет права занимать должности, [связанные с государственной службой]. И, кроме того, назначить штраф 10 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

Обвинительное заключение в отношении Васькова было утверждено по п. "в" ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") УК РФ, по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 ("Покушение на получение взятки в крупном размере") УК РФ.

По данным следствия, в 2017 году в Миассе обвиняемый дал указание о покупке за бюджетные деньги и по завышенной стоимости торгового помещения для размещения в нем детского сада, а также вел переговоры о получении 1 млн рублей в качестве взятки.

Васьков вступил в должность главы Миасса в декабре 2015 года. В мае 2018 года его отправили в отставку после того, как губернатору стало известно о результатах проверки контрольно-счетной палаты, которая вскрыла махинации со зданием для детского сада.

Теги
РоссияЧелябинская область
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