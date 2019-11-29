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Отработавшее ядерное топливо поступило с Украины в Челябинскую область на переработку

Тепловыделяющие сборки ВВЭР-440 доставлены в рамках межправительственного соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики от 15 января 1993 года
На ПО "Маяк" Илья Яковлев/ТАСС, архив
Описание
На ПО "Маяк"
© Илья Яковлев/ТАСС, архив

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Партия отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с Ровенской АЭС Украины доставлена на расположенное в Челябинской области производственное объединение "Маяк" (входит Росатом), где будет переработано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"Отработавшие тепловыделяющие сборки ВВЭР-440 доставлены с Ровенской АЭС Украины специальным эшелоном. <…> В ближайшее время выгруженное топливо будет переработано", - говорится в сообщении без уточнения количества сборок и срока их переработки.

Отмечается, что ОЯТ поступает в рамках межправительственного соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики от 15 января 1993 г. Переработка ВВЭР-440 является штатной технологической операцией, опыт переработки такого вида ОЯТ на радиохимическом заводе составляет более 40 лет.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области Украины. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2,835 тысячи МВт, которые построены по советским проектам.

Производственное объединение "Маяк" - предприятие в Озерске Челябинской области, где производятся изотопы, хранится и утилизируется отработанное ядерное топливо.

Теги
УкраинаРоссияЧелябинская область
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