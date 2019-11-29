Ямальский Дед Мороз 1 декабря приедет в Екатеринбург на день рождения Урал Мороза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Ямальский Дед Мороз Ямал Ири приедет в Екатеринбург 1 декабря в честь фестиваля "День рождения Урал Мороза". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа в пятницу.

"В первый день зимы, 1 декабря, Ямал Ири отправится в Свердловскую область к своему коллеге - Урал Морозу. В честь дня рождения сказочного персонажа в его резиденции, расположенной на берегу реки Исеть, соберутся также Святой Николаус из Германии, Тол Бабай из Удмуртии, Царь Семигор из Челябинской области и Байкальский Дед Мороз. Они представят гостям праздника концерт и театрализованное шоу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что участники мероприятия "смогут увидеть сказочное представление, поучаствовать в интересных зимних забавах и играх". Также на фестивале пройдут мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и новогодних игрушек.

По легенде Ямал Ири наделен волшебной силой, переданной ему добрыми духами Севера, а также всегда берет с собой волшебный посох. Еще один его сказочный атрибут - бубен - символ щита. Он, как считается, помогает избавиться от плохих мыслей, делает добрых людей сильнее, а злых - добрее.