В Челябинской области возбудили дело о покупке некачественного жилья для сирот

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в Верхнеуральском районе Челябинской области возбудили уголовное дело о покупке за счет бюджета непригодных для проживания квартир для четырех сирот. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) сотрудниками администрации Верхнеуральского района. По предварительным данным, должностными лицами в 2014-2016 годах четырем гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было приобретено непригодное для проживания жилье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что позже, в 2018 году, по иску прокурора суд обязал администрацию купить сиротам качественные квартиры. Это было сделано, но за счет субвенций областного бюджета.