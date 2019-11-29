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В Челябинской области возбудили дело о покупке некачественного жилья для сирот

По предварительным данным, непригодное для проживания жилье в 2014-2016 годах приобрели для четырех детей

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в Верхнеуральском районе Челябинской области возбудили уголовное дело о покупке за счет бюджета непригодных для проживания квартир для четырех сирот. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) сотрудниками администрации Верхнеуральского района. По предварительным данным, должностными лицами в 2014-2016 годах четырем гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было приобретено непригодное для проживания жилье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что позже, в 2018 году, по иску прокурора суд обязал администрацию купить сиротам качественные квартиры. Это было сделано, но за счет субвенций областного бюджета.

Теги
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