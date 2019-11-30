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Два человека погибли при пожаре в деревянном доме в ХМАО

Еще один пострадал

ТАСС, 30 ноября. Пожар в деревянном доме произошел в труднодоступной местности в районе озера Пыленское в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В результате ЧП, по предварительным данным, два человека погибли, еще один пострадал, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по округу.

Сообщение о пожаре в труднодоступной местности поступило в 06:45 (04:45 мск). "В 09:35 (07:35) туда прибыл дознаватель, на момент его прибытия огня не было. Деревянная избушка площадью 24 квадратных метра полностью повреждена. Одного пострадавшего отправили в больницу, у него ожоги, один человек не пострадал, и, предварительно, двое найдены без признаков жизни", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что специалисты выясняют причину произошедшего, рассматриваются все версии ЧП.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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