Труп мужчины обнаружили в реке на Урале, где летом перевернулась лодка с пятью пассажирами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Труп мужчины обнаружен на берегу реки Лозьва в Свердловской области, где в конце июля перевернулась лодка с пятью пассажирами на борту. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель следственного отдела по городу Ивделю СК по региону Олег Семенов.

По данным местных СМИ, это может быть человек, который управлял лодкой.

"В 15 километрах от поселка Харпия, на берегу реки Лозьва найдено тело неизвестного мужчины. Процедура опознания пока не проведена. В настоящее время следователем СКР и полицейскими проводятся мероприятия по установлению личности мужчины", - цитирует Семенова пресс-служба следственного управления СК РФ.

По его словам, сообщение об обнаружении тела поступило от охотников.

Перевернувшаяся моторная лодка была найдена неподалеку от поселка Вижай 31 июля отцом детей. В ходе поисковых мероприятий представители МВД установили, что лодка с пятью пассажирами выдвинулась из поселка Вижай в сторону Ушмы 31 июля около 12:30 мск, возле нее никого не обнаружили. 1 августа поисковые группы нашли тела женщины и двух ее детей 2006 и 2009 годов рождения. В случае, если личность мужчины подтвердится, то не найденным останется только ребенок 2019 года рождения.

По сообщению о безвестном исчезновении пятерых человек свердловскими следователями возбуждено уголовное дело.