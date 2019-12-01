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Здание деформировавшегося детского сада на Ямале не будут сносить

Деформацию в его конструкции обнаружили в конце сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Детский сад "Мамонтенок", здание которого деформировалось в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ), не будет снесен. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов во время прямой линии в воскресенье.

Деформацию конструкции корпуса детского сада, сданного в эксплуатацию в 2017 году, обнаружили в конце сентября. Кроме того, в помещении бассейна, расположенного на втором этаже, произошло частичное нарушение целостности конструкции декоративного потолка. На время обследования здания его работа приостановлена.

"За это кто-то понесет ответственность. Для этого специализированные службы должны определить, что произошло: строительные ошибки или на этапе проектирования что-то произошло. Действовать будем на основании объективных оценок. Ни о каких сносах речи не идет", - сказал губернатор.

По данным местной администрации, в списках "Мамонтенка" числятся 455 детей, сад посещали 310 детей.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий Андреевич
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