В аэропорту Нового Уренгоя может появиться международный терминал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Международный терминал может появиться в аэропорту Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ), модернизация которого началась в 2019 году. Об этом заявил глава региона Дмитрий Артюхов во время прямой линии в воскресенье.

"В этом году в аэропорту Нового Уренгоя уже достигнут показатель в 1 млн пассажиров. По условиям концессионного соглашения, которое мы заключили с инвестором, при достижении 1,5 млн пассажиров, а мы к ним идем достаточно быстро, это [международные перевозки] будет сделано. То, что удалось видеть из предварительных проектов, зона под международное обслуживание закладывается в решения нового терминала. Окончательное решение за инвесторами, им лучше понятно, как выстроить сетку: может быть, это только каникулярный, летний период", - сказал губернатор.

По словам губернатора, на сегодняшний день международный аэропорт в регионе есть только в вахтовом поселке Сабетта.

Модернизация аэропорта Нового Уренгоя - первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях. В 2019 году началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Проект предполагает усиление искусственного покрытия на перроне и рулежных дорожках, организацию стоянки самолетов, установку нового светосигнального оборудования.

Параллельно идет экспертиза проекта строительства нового пассажирского терминала площадью 18 тыс. кв. м. На первом этапе он будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов. На привокзальной площади перед терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок вместимостью не менее 150 мест каждая.