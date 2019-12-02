В Челябинской области осудили представителя Минобороны за передачу 27 млн рублей взяток

ЧЕЛЯБИНСК, 2 декабрь. /ТАСС/. Миасский городской суд Челябинской области признал представителя Минобороны России виновным в передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса и приговорил к трем годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону.

"Миасский городской суд приговорил представителя Минобороны России, причастного к передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса, по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 6 млн рублей и лишением права занимать должности в военных представительствах Минобороны России сроком на три года", - говорится в сообщении.

Фигурант был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в феврале этого года.

Как установил суд, с 2013 года представитель ежемесячно выступал посредником при передаче взяток уполномоченному за госприемку. Сумма взяток колебалась от 300 до 750 тыс. рублей. Их платили коммерческие предприятия за общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа. Общая сумма взяток составила 27 млн рублей.

Уполномоченный за госприемку изделий ранее был осужден Магнитогорским гарнизонным военным судом на пять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 28,8 млн рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на шесть лет.