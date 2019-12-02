В Югре задержали троих подозреваемых в хищении нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ России по Тюменской области задержали троих подозреваемых в хищении нефти из нефтепровода в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Возбуждено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте регионального управления МВД.

"Сотрудниками ОМВД России по Мегиону совместно с коллегами из ФСБ России по Тюменской области задержаны мужчины 1978, 1977 и 1987 годов рождения, подозреваемые в хищении нефтепродуктов. Они, путем несанкционированного подключения к напорному нефтепроводу, расположенному в пригороде Мегиона, осуществляли откачку нефти, которую хранили неподалеку на бывшей заправочной базе грузовой техники", - говорится в сообщении.

По данным полиции, от места врезки до базы хранения нефть перегонялась посредством проложенной по земле бытовой полимерной трубы высокого давления. Похищенное закачивали в специальный транспорт и по подложным документам под видом бурового шлама транспортировали для дальнейшей реализации. "Предварительный материальный ущерб, нанесенный нефтяной компании, составил свыше 1 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, двое из трех задержанных ранее были судимы. В настоящее время сотрудники полиции выясняют, кто являлся руководителем и собственником заправочной базы, а также остальных возможных фигурантов дела. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").