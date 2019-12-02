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Пиотровский сообщил, когда откроется центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге

По словам гендиректора Государственного Эрмитажа, это произойдет в середине 2020 года
Строительная площадка культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", сентябрь 2019 года Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Строительная площадка культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", сентябрь 2019 года
© Донат Сорокин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге откроется в середине 2020 года. Об этом сообщил в понедельник на интернет-встрече генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"В середине следующего года "Эрмитаж-Екатеринбург" откроется. Открывается там и выставочный зал - там, где когда-то хранилась во время войны коллекция Эрмитажа, открывается и фондохранилище, что очень важно", - сказал Пиотровский.

Центр будет размещен в двух зданиях: в здании на улице Вайнера, 11 будут экспозиции, а на улице Вайнера, 16 - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч.

Свердловск (ныне Екатеринбург) занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа. В июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, однако в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов.

Теги
РоссияПиотровский, Михаил БорисовичСвердловская область
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