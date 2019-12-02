Свердловский Минздрав проверит жалобы сотрудников детской больницы на низкие зарплаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Свердловской области проведет проверку после жалоб сотрудников детской областной клинической больницы на низкие зарплаты, сообщается на сайте регионального министерства.

"Министром здравоохранения Андреем Цветковым назначена проверка по фактам, изложенном в письме. С каждым подписантом будет проведена индивидуальная работа по выяснению причин недовольства. Также хотелось бы отметить, что в Минздрав Свердловской области ни разу никто из сотрудников больницы не обращался с жалобами на низкую зарплату, в том числе во время неоднократных выездов в медорганизацию министра и сотрудников министерства", - говорится в сообщении.

Открытое письмо с жалобами было опубликовано в понедельник на странице профсоюза медработников "Действие" в соцсети "Вконтакте". В тексте указано, что административно-управленческий аппарат больницы постоянно растет, при этом врач зарабатывает 40-50 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал - 20-30 тыс. рублей. "Данный уровень зарплат является недостойным при таком интенсивном, сложном и ответственном труде, в том числе и сверх нормы рабочего времени", - отмечается в письме.

Письмо подписали 113 человек: врачи, медсестры, лаборанты.