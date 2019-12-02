Молодые цирковые артисты из девяти стран выступят на фестивале в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Артисты из девяти стран выступят на фестивале циркового искусства "Цирк нашего детства" в Екатеринбурге. Фестиваль начнется 6 декабря и будет посвящен 100-летию со дня основания государственных цирков в России, сообщила ТАСС в понедельник директор Екатеринбургского государственного цирка Тамара Бортникова.

"Мы принимаем артистов со всей планеты, география участников очень широка. К нам приедут артисты из 9 стран: Украина, Испания, Германия, Монголия, Эфиопия, Куба, Чили и Аргентина, Россия, будут участники из Свердловской области. Артисты студий екатеринбургского и омского цирков также представят свое творчество. Жюри, которое будет определять победителей, лауреатов и дипломантов фестиваля, состоит из знатоков и профессионалов циркового искусства, председатель жюри - лауреат международной премии "Оскар цирка", почетный житель Екатеринбурга, народный артист РСФСР Анатолий Павлович Марчевский", - сказала Бортникова.

По ее словам, билеты на фестиваль подарили детям, которые являются участниками цирковых и других творческих коллективов, школьникам, ветеранам, работникам медицинской и социальной сферы. Часть билетов передали в дома инвалидов и другие учреждения, которые нуждаются в особом внимании.

Международный детский и молодежный фестиваль циркового искусства "Цирк нашего детства" проводится в течение двух дней, 6-7 декабря. По итогам будут выбраны победитель (обладатель гран-при) и лауреаты фестиваля в трех возрастных группах: младшая (5-9 лет), средняя (10-13 лет) и старшая (14-18 лет). В третий день фестиваля, 8 декабря, состоится гала-концерт и награждение победителей.

Екатеринбургский государственный цирк был открыт 1 февраля 1980 года. По своей конструкции его здание считается одним из лучших в Европе, оно приспособлено для самых сложных постановок, интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2500 мест, два манежа - основной и репетиционный. Цирк носит имя народного артиста СССР, талантливого дрессировщика Валентина Филатова.