Суд отложил заседание по банкротству Utair по ходатайству перевозчика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отложил на 27 декабря заседание по банкротству авиакомпании Utair. В понедельник, рассматривая иск контрагента авиаперевозчика компании "Интер", судья Юрий Щепелин заявил, что представители перевозчика пытаются жульничать и предоставляют в суд "левые" документы.

Четыре контрагента Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей. Долг перед "Интером", согласно картотеке арбитражных дел, составил 339,8 тыс. рублей. Представитель авиакомпании Татьяна Аршавская 25 ноября в ходе заседания Арбитражного суда ХМАО по банкротству Utair сообщила, что справки из банка о зачислении денег об оплате долга "Интеру" у нее нет, и попросила перенести заседание на 2 декабря.

"Есть ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов. В частности, платежного поручения на сумму заявленных требований с отметкой банка о его исполнении, запроса в адрес заявителя с просьбой подтвердить сведения о поступлении средств и запроса в Сбербанк на аналогичный предмет. <...> В связи с этим у авиакомпании Utair имеется ходатайство об отложении судебного заседания и предоставлении времени порядка двух недель на предоставление достоверных сведений и надлежащим доказательств", - сказала представитель Utair Мария Тютьева.

В свою очередь судья сообщил, что у авиакомпании было достаточно времени на подготовку документов. "Оплата была 15 августа 2019 года. Сегодня 2 декабря. В авиакомпании Utair <...> не могут с 15 августа направить запрос [в банк о подтверждении зачисления средств на счет компании "Интер"]? <...> В рамках этого дела вопросы к Utair возникают постоянно, потому что представители авиакомпании Utair пытаются жульничать, предоставляют "левые" платежные поручения, в назначении которых указываются неверные реквизиты получателя - кредитора. Именно поэтому у суда возникают вопросы к Utair, чтобы они подтверждали зачисление средств", - отметил он.

В ответ представитель авиакомпании сообщила, что по ее данным подобная ситуация была лишь однажды и без умысла со стороны перевозчика. Судья отложил заседание на 27 декабря на 14:30 (12:30 мск).

Представители компании "Интер" вновь не присутствовали на заседании.

Рассмотрение исков по банкротству Utair

Арбитражный суд ХМАО 11 июня отказал "Флеш лайт капитал" во введении наблюдения в отношении перевозчика в связи с уплатой "Ютэйром" долга компании. Суд 22 июля отказал также "Юган-Юнион кард" во введении наблюдения и оставил иск компании без рассмотрения, а 5 сентября Восьмой арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию "Юган-Юнион кард", который 1 августа подавал повторный иск о банкротстве авиакомпании. Его рассмотрение суд отложил до вынесения решений по искам "Гидпромэнергострой" и "Интер".

В пресс-службе авиакомпании ранее поясняли, что из-за минимального размера задолженности риск начала процедуры банкротства отсутствует. Также там добавили, что для авиакомпании не составляет трудности выплатить сумму долга, но "справедливость такого решения является предметом арбитражного разбирательства".

Ситуация в Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. По итогам прошлого года ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

Сейчас компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года Utair не смогла выплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.