В ХМАО открыли социальную гостиницу для помощи бывшим заключенным

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 декабря. /ТАСС/. Первая в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО) социальная гостиница для бывших заключенных начала работу в Сургуте - крупнейшем городе региона. В ней будут бесплатно помогать в социализации, поиске родственников, оформлении документов и трудоустройстве тем, кто освободился из мест лишения свободы и нуждается в такой поддержке, сообщила в понедельник ТАСС руководитель гостиницы Наталья Прокошева.

"Это первая социальная гостиница для бывших заключенных в ХМАО. Ранее ничего подобного в нашем регионе не было. В год социальная помощь требуется 100-120 бывшим заключенным. Мы до конца 2020 года планируем оказать помощь не менее 50 освободившимся из мест лишения свободы", - сказала собеседница.

По ее словам, проживать в гостинице граждане смогут бесплатно от трех месяцев до года, пока не найдут работу или не смогут переехать к родственникам. Следить за порядком будут дневной и четыре ночных администратора. "У нас есть юристы, психологи, специалисты по социальной работе, которые бесплатно будут помогать бывшим заключенным в трудоустройстве, оформлении мер социальной поддержки, необходимых документов, поиске жилья, оказывать психологическую помощь, давать юридические консультации, а также искать близких родственников, если такие имеются", - пояснила Прокошева.

Она добавила, что на время проживания постояльцам будут выдаваться предметы первой необходимости, личной гигиены, смартфон с сим-картой и проездные билеты на общественный транспорт. Открытие социальной гостиницы поможет в развитии системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Как пояснила ТАСС начальник управления социального обслуживания населения департамента социального развития ХМАО Элона Архипова, проект гостиницы реализует некоммерческая организация "Центр социальной помощи "Шаг вперед". Он получил два гранта - президентский в размере 500 тыс. рублей и губернаторский - 1,7 млн рублей.

"Плюсы в функционировании такой гостиницы очевидны. Это прежде всего временное жизнеустройство бывших заключенных, не имеющих к моменту выхода из мест лишения свободы жилья, помощь в интеграции таких граждан в социум, а также профилактика бродяжничества, снижение преступного рецидива среди лиц данной категории", - сказала она, добавив, что правительство ХМАО будет оказывать проекту информационную, методическую, имущественную и финансовую поддержку.