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Субсидию Курганской области на выплаты за третьего ребенка увеличили на 35 млн рублей

В следующем году регион получит на эти цели около 955,8 млн рублей из федерального бюджета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Курганская область получит в 2020 году около 955,8 млн рублей из федерального бюджета на ежемесячные выплаты семьям при рождении и усыновлении третьего ребенка или последующих детей, что почти на 35 млн больше, чем в 2019 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В 2020 году Курганская область из федерального бюджета получит 955,8 млн рублей на предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении и усыновлении третьего ребенка или последующих детей. Ранее соглашением было предусмотрено финансирование только на 2019 год, федеральная субсидия в этом году составила около 920,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ утверждено на заседании правительства региона в понедельник. Согласно документу, в 2021 году сумма субсидий на эти цели также увеличится и составит около 992,2 млн рублей.

Сейчас такие выплаты получают более 8 тыс. курганских семей на 8,7 тыс. детей. Размер выплаты составляет более 10 тыс. рублей.

Теги
РоссияКурганская область
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