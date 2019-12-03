Против экс-главы челябинского поселка возбудили дело о махинациях с землей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области Раиля Габитова, подозреваемого в превышении полномочий при выделении местной жительнице 1,5 тыс. кв. метров земли. Ранее он был осужден за махинации при выделении 48 земельных участков, следует из сообщения пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального района Раиля Габитова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ. По версии следствия, он выдал местной жительнице фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у нее прав пользования земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. метров в поселке Трубный Сосновского района", - говорится в сообщении. Ущерб местному бюджету превысил 450 тыс. рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ГУ МВД России по региону. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее Габитов был осужден на четыре года лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий при выделении 48 земельных участков.