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Замглавы челябинского геронтологического центра осудили на семь лет за взятки

По данным прокуратуры, женщина получила свыше 240 тыс. рублей в обмен на выгодные условия поставки товаров в учреждение

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабрь. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал заместителя директора государственного Челябинского геронтологического центра виновной в получении от коммерсанта взяток на сумму свыше 240 тыс. рублей и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Металлургический районный суд Челябинска признал заместителя директора государственного стационарного учреждения социального обслуживания "Челябинский геронтологический центр" виновной по п. "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение взятки в крупном размере"), ч. 1 ст. 292 ("Служебный подлог") УК РФ. Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом 1 млн 202 тыс. 831 рубль, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

По данным областной прокуратуры, взятки на общую сумму свыше 240 тыс. рублей женщина получала с января 2017 по январь 2019 года от руководителя коммерческих организаций. Подконтрольные взяткодателю коммерческие организациями получали выгодные условия поставки товаров в геронтологический центр.

Суд сохранил наложенный в ходе следствия арест на имущество женщины, полученное в качестве взятки. Это телевизор, холодильник, кровать, газовая колонка, лодка.

Теги
РоссияЧелябинская область
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