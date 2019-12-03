Челябинский омбудсмен попросил власти помочь женщине, сын которой найден в Белоруссии

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабрь. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов обратился к местным властям с просьбой помочь жительнице региона вернуть из белорусской психиатрической лечебницы ее сына, который считался пропавшим без вести более 13 лет. Об этом омбудсмен сообщил ТАСС во вторник.

По данным пресс-службы уполномоченного, сын женщины пропал в марте 2006 года. В июне 2019 года женщина узнала в полиции, что он найден и находится в Брестской областной психиатрической больнице, но представляется другим именем.

"Мы обратились в органы социальной защиты Карталинского района Челябинской области и министерство социальных отношений Челябинской области с просьбой выделить Марине Александровне Захарченко материальную помощь на поездку за сыном и обратно. Рассчитываем, что все задуманное исполнится, и Новый год семья встретит дома вместе", - сказал собеседник агентства.

В Министерстве здравоохранения Белоруссии омбудсмену сообщили, что психическое состояние мужчины медиками оценивается как стабильное, в дальнейшем стационарном лечении он не нуждается, лечение может быть продолжено амбулаторно по месту жительства.