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Агрохолдинг "Здоровая ферма" заподозрили в неуплате налогов на 63 млн рублей

По данным следствия, в 2014-2017 годах руководство предприятия предоставило в налоговые органы заведомо ложную информацию, которая позволила получить необоснованный налоговый вычет

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 63 млн рублей руководством агрохолдинга "Здоровая ферма". Об этом говорится в сообщении следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством ООО "Здоровая ферма" преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") УК РФ. По данным следствия, в 2014-2017 годах руководством предприятия в налоговые органы была представлена заведомо ложная информация, которая позволила получить предприятию необоснованный налоговый вычет, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 63 млн рублей", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к нему. В ходе расследования будут приняты необходимые меры для полного возмещения ущерба бюджету.

Комментарием компании ТАСС пока не располагает. "Здоровая ферма" - агрохолдинг, производящий охлажденные и замороженные продукты из мяса птицы и свинины, полуфабрикаты, копченые деликатесы, колбасные изделия, мясные деликатесы.

Теги
РоссияЧелябинская область
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