Ледовую переправу через Иртыш в Тюменской области закрыли из-за теплой погоды

ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Единственную ледовую переправу в Уватском районе Тюменской области, соединяющую населенные пункты с "большой землей", из-за теплой погоды закрыли на неопределенный срок. Это происходит впервые за все время существования данной переправы, рассказали ТАСС в пресс-службе муниципального образования.

Уватский район - самый северный район Тюменской области. Численность населения составляет около 5,5 тыс. человек. На территории муниципального образования расположены нефтеперекачивающие и газокомпрессорные станции, крупные энергетические и транспортные узлы, расстояние до областного центра от Увата составляет 370 километров.

На левом берегу в основном располагается жилье, на правом - промышленные предприятия.

"В целях обеспечения безопасности ледовая переправа для движения автотранспорта в Увате закрыта из-за подъема воды в реке Иртыш. Забереги наблюдаются как на правом, так и левом берегах: вода прибывает, и нет отрицательных температур, которые способствовали бы застыванию речки. <...> Все это наблюдается на фоне теплой ноябрьской погоды в этом году", - сказали в пресс-службе, отметив, что в данный период грузоподъемность уватской переправы должна составлять 10 тонн.

Представитель муниципалитета уточнила, что вода в реке Иртыш около Увата за последние две недели прибыла более чем на 30 см и в данный момент составляет чуть более 5 метров. "Пешеходная дорога через переправу работает. Для движения автотранспорта она будет открыта после установления устойчивых морозов - до минус 20, 25 градусов. Когда именно это произойдет пока не известно", - сказала собеседница.

Согласно данным из Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первые три недели декабря в Уватском районе (Тюменская область) дневные температуры будут держаться в пределах от -4 до -9 градусов. Устойчивые отрицательные температуры ожидаются к концу декабря.