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Кузнецова сообщила о нарушениях в организации питания детей в школах Ямала

Большая часть нареканий касалась нарушений требований СанПиН
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка выявили нарушения при организации питания детей в образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщается во вторник на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

В ходе мониторинга были проинспектированы дошкольные, школьные и социальные учреждения для детей в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и селе Аксарка. По результатам проверки в адрес руководства региона направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

"В ходе проверки организации питания в образовательных организациях ЯНАО большая часть нареканий касалась нарушений требований СанПиН, среди которых несоблюдение требований отбора суточных проб, хранения и маркировки кухонного инвентаря, несвоевременная замена отсутствующих продуктов, неисправность или отсутствие приборов контроля температуры и влажности", - отмечается в релизе.

Кроме того, в одном из учреждений выявлены нарушения расположения приманок для грызунов, которые хранились в складских помещениях пищеблока, что "могло привести к их попаданию в пищевые продукты".

Специалистами аппарата была проинспектирована одна из школ Салехарда, где столовая оборудована на 224 посадочных места, в то время как школу посещает 1 тыс. 420 обучающихся, а согласно паспорту ее вместимость - 800 человек. "В соответствии с требованиями СанПиН, отпуск горячего питания необходимо производить на переменах продолжительностью 20 минут, однако, учитывая количество обучающихся, продолжительность перемены для учеников разных смен - от 5 до 15 минут. Аналогичная ситуация наблюдается еще в ряде образовательных учреждений Салехарда и села Аксарка", - говорится в сообщении.

"Безусловно, это не первый и не последний инспекционный выезд специалистов аппарата. Мы и в дальнейшем будем продолжать такие проверки в регионах с целью совершенствования защиты и соблюдения прав наших детей", - приводятся в релизе слова детского омбудсмена.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаЯмало-Ненецкий автономный округ
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