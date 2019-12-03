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Водителю, устроившему ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге, ужесточили статью

Теперь фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Водителю, устроившему массовое ДТП в центре Екатеринбурге в августе, в результате которого погибли два человека, ужесточили статью. Об этом ТАСС сообщил представитель потерпевшей стороны адвокат Александр Шумилов.

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ДТП произошло 4 августа. Водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, допустил столкновение с автомобилем SsangYong, после чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21010. Затем ВАЗ по инерции врезался в Toyota Avensis, а она в Volkswagen Polo, которые на перекрестке ожидали зеленого сигнала светофора. В аварии погибли два человека, еще трое были госпитализированы.

"Следствие переквалифицировало статью молодому человеку, устроившему массовое ДТП, с ч. 5 ст. 264 УК РФ на ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"), - сказал Шумилов, отметив, что теперь молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области, первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СК РФ также возбуждено уголовное дело в отношении врача МАУ "Центральная городская клиническая больница №24", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Ранее сообщалось, что полковник Росгвардии - отец водителя - сдал за него анализы на экспертизу.

Теги
РоссияСвердловская область
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