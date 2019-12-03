Общероссийский карьерный кейс-чемпионат пройдет в Тюмени в 2020 году

ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Общероссийский карьерный кейс-чемпионат CaseCupUTMN пройдет в Тюмени в январе 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского госуниверситета, который является организатором мероприятия.

"В январе 2020 года ТюмГУ в очередной раз примет чемпионат по решению реальных бизнес задач CaseCupUTMN", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что CaseCupUTMN 2020 пройдет в два этапа. "В рамках отборочного этапа команда будет решать заочно только один кейс. Самые сильные участники попадут во второй очный этап, где будут презентовать и защищать свои решения перед топ-менеджерам компаний-партнеров. По итогам эксперты определят победителей чемпионата", - рассказали организаторы.

Чемпионат организуется на реальных кейсах, составленных ведущими российскими компаниями и организациями. В этом году команды будут соревноваться в четырех направлениях на выбор: нефтегазовом, экономическом, маркетинговом, юридическом, IT, менеджменте.

"Во время прохождения испытаний и решения кейсов у каждого участника будет хорошая возможность выстроить профессиональные связи с работодателями и начать карьеру в компании своей мечты. Компании в свою очередь убедятся в незаурядности и креативности участников, проверят их знания, способность применять аналитические и презентационные навыки", - цитирует пресс-служба руководителя Центра карьеры ТюмГУ Олесю Гуляеву.

По информации пресс-службы, в кейс-чемпионате 2019 года приняли участие студенты из 18 университетов России. Финалисты получили приглашения на стажировки в крупнейшие компании-партнеры чемпионата, победители - приглашение на работу и денежные призы.