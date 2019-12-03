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В здании земской школы в Екатеринбурге открылся центр помощи инвалидам

Помещение отреставрировали за счет средств, собранных на благотворительном аукционе "Екатерининская ассамблея"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Социальный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья открылся в Екатеринбурге в здании отреставрированной земской школы во вторник, в Международный день инвалидов. Помещение было передано ассоциации "Особые люди", занимающейся помощью людям с ограниченными возможностями, сообщила ТАСС вице-президент ассоциации Татьяна Хижнякова.

"Реставрация здания земской школы продолжалась около двух лет. Это объект исторического наследия, поэтому с ним приходилось обходиться максимально аккуратно. В социальном центре будут оказывать поддержку детям, подросткам и взрослым людям с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, нарушением слуха и зрения и генетическими заболеваниям и членам их семей", - сказала Хижнякова, отметив, что здание было отреставрировано за счет средств, собранных на благотворительном аукционе "Екатерининская ассамблея", проводимом по инициативе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

По ее словам, такой центр, являющийся базой для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья, на сегодняшний день единственный в Екатеринбурге. В центре, отметила Хижнякова, будут проводить мастер-классы, клубы психологической помощи и другие виды социальной помощи для инвалидов.

"У нас уже установлено оборудование в мастерских безграничных возможностей, которые предназначены для социализации и профориентации для молодых людей с инвалидностью. Кроме того, будет работать многофункциональное пространство, где разместится театральная студия и будут проходить репетиции детских коллективов", - добавила вице-президент ассоциации.

Ассоциация "Особые люди" была создана в 2015 году по инициативе членов семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра. Она призвана привлечь внимание широкой общественности к проблемам особых людей и воспитывающих их семей, а также к вопросам формирования для них адекватного жизненного маршрута.

Теги
РоссияСвердловская область
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