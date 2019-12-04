В Оренбуржье началась подготовка инспекторов второго Центра реинтродукции диких лошадей

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Стажировка инспекторов заповедника "Хакасский", в ходе которой их обучат основам научного мониторинга лошади Пржевальского, началась в Центре реинтродукции диких лошадей в Оренбургской области. О начале подготовки специалистов для второго в России заповедника, где будут восстанавливать популяцию этого вида млекопитающих, сообщила ТАСС руководитель оренбургского центра Татьяна Жарких.

Восстановление популяции лошади Пржевальского - одна из приоритетных задач федерального проекта по сохранению биологического разнообразия и развития экологического туризма, который является составной частью национального проекта "Экология".

"Стажировку в Центре реинтродукции в Оренбургской области проходят трое сотрудников заповедника "Хакасский". В первый день мы провели экскурсию по центру с рассказом о работах, которые ведутся по программе создания полувольной популяции лошади Пржевальского в оренбургском заповеднике, познакомили с животными, которые содержатся в акклиматизационных вольерах. Во второй день совместно с коллегами собираемся выпустить двух старших жеребцов из вольера холостяков на основную территорию заповедника. Мы специально подгадали даты стажировки к этому событию, чтобы показать процесс работы с животными", - рассказала Жарких.

Принципиально важное значение в программе обучения, по мнению Жарких, занимает обучение идентификации животных, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми - все саврасой масти. От этого зависит успех научного мониторинга, который сотрудники заповедника ведут регулярно.

"Мы должны знать судьбу каждой лошади от ее рождения до смерти: от кого она родилась, сколько она пробыла в табуне, сколько за всю жизнь принесет потомства, как долго жеребец сможет удерживать табун под своим контролем и так далее. Для этого каждую лошадь необходимо узнавать буквально за несколько секунд, потому что в следующий момент она умчится, а вам нужно уже понимать, что случилось", - отметила она.

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды заповедника "Хакасский" Мария Резникова согласна с коллегой. По ее мнению, особенности поведения и экстерьера диких лошадей, предстоит изучать долго и тщательно. "Со стороны кажется, что они все одной масти, но они абсолютно разные. Каждый своего окраса, со своим природным рисунком и со своим поведением и характером", - поделилась Резникова первыми впечатлениями после наблюдения за лошадьми.

Второй центр реинтродукции диких лошадей

Второй центр реинтродукции лошади Пржевальского намерены создать в Камызякской степи заповедника "Хакасский" в 2021-2022 годах. По словам Жарких, там так же как и в Предуральской степи заповедника "Оренбургский", где работает первый и пока единственный в России центр восстановления популяции диких лошадей, будет огорожена специальная территория.

"В подготовленном мною техзадании расписаны все детали, учтены все мелочи, с которыми мы познакомим коллег в ходе стажировки. Например, в какую сторону открываются двери загонов, почему загон полукруглой формы, почему такой забор, задвижки на калитках - эти детали имеют огромное значение, чтобы животные были в безопасности, а конструкции были пригодными и удобными для эксплуатации", - уточнила Жарких.

Исчезающий вид

Лошадь Пржевальского - вид млекопитающих, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, Красный список международного союза охраны природы и в первое приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Последним местом обитания этих животных была западная Монголия. Существующее современное поголовье берет свое начало от небольшого количества животных, отловленных в Монголии в 1899-1903 годах.

По данным Международной племенной книги, в настоящий момент численность вида составляет более 1,5 тыс. голов.