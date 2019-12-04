Реактивная система "Торнадо-С" впервые поступит в войска ЦВО

ТАСС, 4 декабря. Парк вооружения бригады реактивной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Курганской области, впервые пополнится комплектами модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", идущими на замену реактивным системам "Ураган". Переоснащение планируется завершить к концу 2020 года, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ЦВО.

"Машины семейства "Торнадо-С" имеют намного более высокую боевую эффективность в сравнении с предыдущим поколением за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем", - говорится в сообщении.

Программно-аппаратные средства "Торнадо-С" позволяют обмениваться информацией в автоматическом режиме при высоком уровне защиты от перехвата, отображать и хранить полученную информацию, в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, а также наводить и запускать ракеты без необходимости выхода из кабины.

Пусковым установкам "Торнадо-С" подходят практически все боеприпасы прежних РСЗО с калибром 122 и 300 мм. В качестве головных частей применяются преимущественно кассетные боеприпасы - кумулятивно-осколочные и осколочно-фугасные.