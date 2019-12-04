Одно из крупнейших агропредприятий Югры планируется приватизировать до конца 2019 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) выставила на продажу принадлежащее ей агропредприятие "Агроника", одно из крупнейших в своей сфере в Югре. Планируется, что покупателем выступит один из ведущих участников агропромышленного комплекса Урала и Западной Сибири "А1 Агро Групп", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации города.

По данным на сайте "Агроники", предприятие является одним из старейших и крупнейших пригородных хозяйств в Югре. Оно насчитывает более 700 голов крупного рогатого скота, половина из которых - коровы голштино-фризской породы. Молоко перерабатывается на собственном заводе ежесуточной мощностью около пяти тонн. Также "Агроника" выращивает тепличные овощи.

Аукцион по продаже "Агроники" запланирован на 30 декабря. На торги выставлено 100% акций предприятия, принадлежащих администрации Урая. Начальная цена составляет 40 млн 787 тыс. рублей.

"В июле 2019 года "А1 Агро Групп" инициировало вопрос о проведении масштабной модернизации "Агроники" за собственный счет. В связи с этим, решение о включении в план приватизации 100% пакета акции компании "Агроника" принималось на основании поданной в администрацию города Урай частной инвестиционной инициативы", - пояснили в пресс-службе.

Вопрос о приватизации "Агроники" до принятия окончательного решения прошел обсуждение с общественностью, рассматривался на заседании муниципальной думы и заседании общественного совета Урая. "Основной задачей является модернизация хозяйства и повышение эффективности предприятия, увеличение производства натурального молока и молочных продуктов, строительство новых ферм для беспривязного содержания животных, оснащенных современными доильными установками. В перспективе предусматривается приобретение новой, современной сельскохозяйственной техники и модернизация молокозавода", - пояснил собеседник агентства.

Компания "А1 Агро Групп" является одним из участников агропромышленного комплекса Урала и Западной Сибири, занимается молочным и племенным животноводством, переработкой молока, выращиванием и переработкой сельскохозяйственных культур, производством и реализацией кормов и кормовых добавок, семян, удобрений.