{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Одно из крупнейших агропредприятий Югры планируется приватизировать до конца 2019 года

Вопрос о приватизации "Агроники" прошел обсуждение с общественностью, его рассматривали на заседании муниципальной думы и заседании общественного совета Урая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) выставила на продажу принадлежащее ей агропредприятие "Агроника", одно из крупнейших в своей сфере в Югре. Планируется, что покупателем выступит один из ведущих участников агропромышленного комплекса Урала и Западной Сибири "А1 Агро Групп", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации города.

По данным на сайте "Агроники", предприятие является одним из старейших и крупнейших пригородных хозяйств в Югре. Оно насчитывает более 700 голов крупного рогатого скота, половина из которых - коровы голштино-фризской породы. Молоко перерабатывается на собственном заводе ежесуточной мощностью около пяти тонн. Также "Агроника" выращивает тепличные овощи.

Аукцион по продаже "Агроники" запланирован на 30 декабря. На торги выставлено 100% акций предприятия, принадлежащих администрации Урая. Начальная цена составляет 40 млн 787 тыс. рублей.

"В июле 2019 года "А1 Агро Групп" инициировало вопрос о проведении масштабной модернизации "Агроники" за собственный счет. В связи с этим, решение о включении в план приватизации 100% пакета акции компании "Агроника" принималось на основании поданной в администрацию города Урай частной инвестиционной инициативы", - пояснили в пресс-службе.

Вопрос о приватизации "Агроники" до принятия окончательного решения прошел обсуждение с общественностью, рассматривался на заседании муниципальной думы и заседании общественного совета Урая. "Основной задачей является модернизация хозяйства и повышение эффективности предприятия, увеличение производства натурального молока и молочных продуктов, строительство новых ферм для беспривязного содержания животных, оснащенных современными доильными установками. В перспективе предусматривается приобретение новой, современной сельскохозяйственной техники и модернизация молокозавода", - пояснил собеседник агентства.

Компания "А1 Агро Групп" является одним из участников агропромышленного комплекса Урала и Западной Сибири, занимается молочным и племенным животноводством, переработкой молока, выращиванием и переработкой сельскохозяйственных культур, производством и реализацией кормов и кормовых добавок, семян, удобрений.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
В Курганской области при пожаре в жилом доме погибли три человека
По предварительным данным, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС