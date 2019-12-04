В Курганской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в Кетовском районе Курганской области в ночь на 4 декабря. В результате пожара погибли три человека, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте следственного управления СК России по Курганской области в среду.

"В ночь на 4 декабря в селе Колташево Кетовского района в жилом доме произошел пожар. После тушения в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех мужчин 1955, 1989 и 1988 годов рождения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара погибли отец и сын, проживавшие в сгоревшем доме, а также мужчина, находившийся у них в гостях. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в пресс-службе.