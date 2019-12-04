Три человека погибли при столкновении легковушки с большегрузом в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 декабря. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и большегруза произошло в среду на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, три человека погибли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В среду на автодороге Нижневартовск - Радужный в Югре автомобиль Mazda выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo. В результате погибли три человека, детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибли водитель и два пассажира легковушки. По предварительным данным, Mazda столкнулась с Volvo во время обгона другого автомобиля. Точные причины произошедшего в настоящее время устанавливаются, добавили в пресс-службе.