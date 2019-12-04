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В УФО почти половина всех больных ВИЧ проживает в Свердловской области

За последние три года на Урале регистрируется снижение новых случаев заболевания
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© Артем Геодакян/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Число людей в Свердловской области, которые больны ВИЧ, составляет около 66 тыс. человек. Это 47% от общего числа больных данной болезнью среди шести субъектов Уральского федерального округа, сообщила в среду на заседании, посвященном нацпроектам, советник департамента по вопросам экономической и социальной политики полпредства в УФО Лариса Кузьмина.

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"За последние три года регистрируется снижение новых случаев заболевания, это происходит во всех субъектах УФО, но при этом общее число людей, живущих с ВИЧ, остается очень высоким. (В Свердловской области - прим. ТАСС) это более 66 тыс. человек. Среди регионов УФО на долю Свердловской области приходится 47% всех больных", - сказала она.

По ее словам, Всемирной организацией здравоохранения поставлена глобальная задача охватить лечением более 90% людей, больных ВИЧ. Однако в Свердловской области в 2019 году помощь получили 36 тыс. человек, что составляет 66% от общего числа. Для достижения показателя нужно охватить лечением 54 тыс. человек.

По словам Кузьминой, необходимо в кратчайшие сроки наладить регулярные поставки диагностических средств и лечебных препаратов в регион.

Теги
РоссияСвердловская область
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