ТЮМЕНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Школа нефтегазового инжиниринга в Тюмени пройдет в рамках олимпиады "Я - профессионал" в 2020 году, сообщила в среду пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ), который является организатором мероприятия.

"В 2020 году в рамках олимпиады "Я - профессионал" пройдут 18 профильных и междисциплинарных зимних школ, среди них Школа нефтегазового инжиниринга в Тюмени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ТюмГУ пройдут лекции и мастер-классы. "Эксперты сконцентрируются не только на теоретических аспектах нефтегазовой отрасли, но и на умениях студентов применять знания для решения реальных производственных задач", - отметили организаторы, уточнив, что подать заявку на участие в зимней школе можно до 8 декабря включительно.

Преподавателями школы станут специалисты из российских и зарубежных технологических компаний, ведущих научных, проектно-технологических и инжиниринговых центров России, в частности, представители компаний "Сибур", Schlumberger, Baker Hughes, Тюменского нефтяного научного центра ("Роснефть"), Сибирского научно-аналитического центра и ГК "Газпром нефть".

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что нередко участники школы становятся студентами магистратуры вуза "Концептуальный инжиниринг нефти и газа". "Успех магистерской программы по инжинирингу месторождений нефти и газа, реализуемой с "Газпром нефтью", заключается и в перспективах трудоустройства в отрасли, и в практико-ориентированности. У студентов появляется существенный стимул для развития, для самореализации, они видят применение результатов своей интеллектуальной деятельности на производстве", - пояснил он.

"Я - профессионал" - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.