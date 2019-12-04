Курганский завод вложит до 100 млн руб. в развитие инженерного и IT-образования в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. "Курганприбор" инвестирует от 80 до 100 млн рублей в развитие инженерного и IT-образования в школах, колледжах и вузах Курганской области. Правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве с руководством завода в среду, сообщили в пресс-службе главы области.

"Губернатор области Вадим Шумков и председатель Совета директоров АО "НПО "Курганприбор" Сергей Муратов 4 декабря подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и компанией. Правительство области и предприятие будут вместе создавать условия для развития инженерного и IT-образования в школах, колледжах и вузах. По словам Сергея Муратова, по предварительным оценкам, инвестиции в эти проекты составят от 80 до 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение предусматривает открытие за счет завода семи инженерных классов в школах Курганской области, а также участие компании в создании IT-колледжа и IT-института в 2020 году. "Мы распределили обязанности: правительство области вместе с федеральным бюджетом приобретает технику и оборудование для IT-колледжа и IT-института, а Сергей Николаевич [Муратов] готовит площадку, проводит ремонт аудиторий. Касательно инженерных классов - компания полностью забрала на себя все обязательства и готовит для ребятишек отремонтированные, упакованные аудитории", - цитирует пресс-служба Шумкова.

Глава региона подчеркнул, что ранее участия бизнеса в социальных проектах области в таком масштабе не было.

"Мы сегодня очень много говорим о том, что наша молодежь покидает Курганскую область. Основная задача нашего проекта - сориентировать ее на то, что мы можем обеспечить молодежь квалифицированными рабочими местами, дать квалифицированное образование - и среднее, и высшее, возможно, даже лучше, чем в соседних регионах", - передает пресс-служба слова Муратова.

Ранее ТАСС сообщал, что в Кургане в 2020 году появится IT-колледж, регион выиграл федеральный грант по нацпроекту "Образование" в размере 36,4 млн рублей, который пойдет на его создание. Также на своей странице в Instagram Шумков сообщал, что в регионе обсуждается идея создания IT-института на базе Курганского государственного университета.