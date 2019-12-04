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Выхлопы автотранспорта составляют более 80% от всех выбросов в Екатеринбурге

Полпред в УФО Николай Цуканов для улучшения экологической ситуации призвал внедрять цифровые решения в процессе управления транспортным потоком и продолжить работу по строительству метро

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Автомобильные выхлопы составляют более 80% от всех выбросов в Екатеринбурге. Внедрение цифровых технологии управления трафиком и перевод общественного транспорта на газ поможет в снижении выбросов, сообщил в среду на совещании по реализации нацпроектов полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

"В одном из самых компактных мегаполисов России количество транспортных средств превысило прогнозы. Около 80% выбросов приходится на автотранспорт. В целях решения этой проблемы нужно внедрять цифровые решения в процессе управления транспортным потоком, продолжить работу по проектированию и строительству метрополитена. Переводить муниципальный транспорт на экологически чистое топливо, в том числе на газомоторное топливо", - сказал он.

По словам Цуканова, также в регионе работает около 1,5 тыс. промпредприятий, 170 мест хранения промотходов, в регионе в пять раз превышена предельно допустимая концентрации вредных веществ в воздухе.

"Почти 80% от общего объема сбросов - это загрязненные сточные воды. Нормативную очистку стоков обеспечивает 87 из 325 очистных сооружений. Фактически сброс нормативных, очищенных стоков составляет 11%", - отметил полпред.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияСвердловская область
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