Источник: челябинского школьника задержали по подозрению в изнасиловании девочки

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабрь. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Златоусте Челябинской области задержали 15-летнего школьника по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом ТАСС сообщил источник в силовом ведомстве.

"По предварительным данным, изнасилование 11-летней девочки в Златоусте произошло в понедельник в одной из квартир дома на улице Зеленой. В совершении преступления подозревается 15-летний учащийся одной из школ города", - сказал источник.

В пресс-службе следственного управления СК России по региону на вопрос ТАСС ответили кратким комментарием: "Дело возбуждено, расследуется. Подозреваемый задержан".