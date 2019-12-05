Уральские ученые создали программу расчета норм удобрений для удвоения их эффективности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева (КГСХА) разработали компьютерную программу расчета норм минеральных удобрений в различных агроэкологических условиях, которая позволяет увеличить их окупаемость в 1,5-2 раза и экономить средства предприятия на 10-15 %. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполняющий обязанности проректора по научной работе вуза Иван Миколайчик.

"Применение программного продукта позволит оперативно рассчитывать и корректировать дозы удобрений, выбирать их оптимальные виды и формы, определять рациональное распределение в технологии. Это, по нашим расчетам, приведет к экономии материальных ресурсов сельхозпредприятия на 10-15 % при стабильном повышении продуктивности сельскохозяйственных культур и качества получаемой продукции. При этом окупаемость одного килограмма действующего вещества удобрений возрастает в 1,5-2 раза", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что программа облегчает работу агрономов-технологов по проектированию систем удобрений отдельных культур и севооборотов - по годам сменяемых на одном поле культур или одной культуры, последовательно высеваемой на разных полях. Кроме того, разработка поможет принять решение по выбору необходимого вида удобрения. В результате растения обеспечиваются оптимальным питанием, а предприятие высокой окупаемостью удобрений, прибавкой урожая и высоким качеством выращиваемой продукции.

Миколайчик подчеркнул, что разработанная в вузе программа отличается от других известных разработок тем, что позволяет вносить доработки под конкретные условия хозяйства: природно-климатическую зону, почвенные, погодные условия и другие параметры. Он отметил, что сейчас на созданную программу проводится патентный поиск в Федеральном институте промышленной собственности.