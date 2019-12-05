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Ученые УрФУ с коллегами из Вьетнама создадут "умный" морской порт

Уральский федеральный и Вьетнамский морской университеты займутся разработкой систем защиты информации, метеомониторинга и электромагнитных измерений, логистики и управления цепями поставок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Вьетнамского морского университета разработают технологии для создания "умного" морского порта. Соответствующее соглашение подписано представителями вузов, сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ.

"Россия и Вьетнам имеют огромный потенциал сотрудничества в этой области, мы готовы искать для этого необходимые возможности. Наши специалисты способны сделать порт Хайфона - один из крупнейших в регионе - по-настоящему "умным", - приводят в пресс-службе слова проректора по учебной работе российского вуза Сергея Князева.

В пресс-службе уточнили, что вузы займутся разработкой систем защиты информации, систем метеомониторинга и электромагнитных измерений, систем логистики и управления цепями поставок. В "умный порт" планируется включить применение солнечных батарей на морских судах, элементы искусственного интеллекта и интернета вещей. "Управление морскими судами с использованием нейронной сети наряду с анализом больших данных, полученных от спутников и антенных систем - возможные направления сотрудничества двух университетов", - сказали в пресс-службе.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются около 35 тыс. студентов.

Теги
РоссияВьетнамСвердловская область
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