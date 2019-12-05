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Югра и ученые из Франции будут сотрудничать в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов нефти

К разработке трудноизвлекаемых запасов также планируют подключиться компании Beicip Franlab и IFP Training
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и президент Французского института возобновляемых источников энергии Дидье Уссан Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и президент Французского института возобновляемых источников энергии Дидье Уссан
© Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и президент Французского института возобновляемых источников энергии Дидье Уссан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере нефтедобычи (в том числе в области добычи трудноизвлекаемых запасов нефти). Мероприятие состоялось в Париже в ходе рабочего визита в столицу Франции главы региона, сообщает в четверг департамент общественных и внешних связей Югры.

"Документ определил направления сотрудничества сторон. В их числе - разработка и реализация совместных научных программ и проектов в сфере повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях, разработка и реализация совместных образовательных проектов и программ в нефтегазовой сфере, в том числе проектов по разработке международных образовательных стандартов и стандартов сертификации специалистов нефтегазового профиля, проведение и участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности деятельности в этой отрасли", - приводятся в сообщении слова Комаровой.

Планируется, что с французским институтом и его дочерними обществами будут сотрудничать региональные вузы, Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий, Научно-аналитический центр рационального недропользования имени Шпильмана. "Нашим институтом наработан большой опыт реализации проектов в сфере поиска и добычи углеводородов. Мы будем рады выстроить на этой базе сотрудничество с Ханты-Мансийским автономным округом, в частности, в области добычи трудноизвлекаемых запасов нефти", - отметил Уссан.

К разработке трудноизвлекаемых запасов нефти в Югре планируют подключиться компании Beicip Franlab и IFP Training. В частности, они намерены сотрудничать с регионом в сфере поисково-разведочного бурения, создании технологий и оборудования для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. Сейчас в Югре действует технологический центр "Бажен", созданный правительством ХМАО совместно с компанией "Газпром нефть". Задача центра - найти подходящие технологии по добыче трудноизвлекаемой нефти из Баженовской свиты - группы нефтематеринских горных пород, выявленной в Западной Сибири на территории площадью около 1 млн кв. км.

О добыче нефти в регионе

В феврале 2019 года Югра стала опорным регионом международного центра компетенций под эгидой ЮНЕСКО по нефтегазовому делу. В числе задач, стоящих перед регионом, - наращивание технологических компетенций, развитие образовательных программ международного уровня, формирование системы международной подготовки отраслевых специалистов.

Власти Югры прогнозируют в 2019 и 2020 годах добычу нефти на уровне 2018 года. В регионе в 2018 году впервые за 10 лет удалось получить положительную динамику по добыче. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн нефти, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Губернатор Югры Наталья Комарова сообщала, что добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияФранцияХанты-Мансийский автономный округ
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