Тело еще одного погибшего нашли на месте пожара в жилом доме в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Тело погибшего при пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Дорожный в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) нашли спасатели во время разбора конструкций здания. Таким образом, количество жертв трагедии увеличилось до трех, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Пожар произошел утром 25 ноября в двухэтажном доме с 28 квартирами в поселке Дорожный в городской черте Сургута. В результате один человек погиб. Шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали. Трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Спустя неделю одна из пострадавших скончалась в больнице.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрических сетей. "В ходе разборов завалов найдено тело погибшего мужчины. Он все это время он считался пропавшим без вести", - отметили в пресс-службе.