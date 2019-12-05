{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Югре

В результате ДТП один человек погиб, четыре пострадали
Описание
© ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Столкновение шести автомобилей произошло на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, один человек погиб, четыре пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.

"Сегодня около 14:00 (12:00 мск) на 621-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали", - говорится в сообщении.

По данным полиции, столкнулись грузовые автомобили, а также Hyundai Solaris и "Газель". В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются причины произошедшего.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Тело еще одного погибшего нашли на месте пожара в жилом доме в Сургуте
Общее количество жертв ЧП, произошедшего утром 25 ноября, увеличилось до трех
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС