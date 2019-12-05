Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Столкновение шести автомобилей произошло на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, один человек погиб, четыре пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.

"Сегодня около 14:00 (12:00 мск) на 621-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали", - говорится в сообщении.

По данным полиции, столкнулись грузовые автомобили, а также Hyundai Solaris и "Газель". В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются причины произошедшего.