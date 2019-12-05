Первый из пяти спорткомплексов по нацпроекту "Демография" открыли в Мегионе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 декабря. /ТАСС/. Спортивный комплекс стоимостью 450 млн рублей, с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями, открыт в четверг в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) в рамках нацпроекта "Демография". Он позволит улучшить условия для тренировок спортсменов и инвалидов, а также повысить количество занимающихся спортом жителей города, сообщила ТАСС начальник отдела спорта администрации Мегиона Эльвира Табаченко.

Мегион располагается на востоке Югры. В нем проживают около 47 тыс. человек. Муниципалитет испытывает дефицит спортивных объектов, а те, что имеются, мало подходят для подготовки спортсменов и занятий физической культурой. Многие секции работают на базе спортзалов общеобразовательных школ.

"В настоящее время обеспеченность спортивными сооружениями в Мегионе составляет 33%, и мы испытываем дефицит в таких объектах. Чтобы значительно увеличить эту цифру, в ходе реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в нацпроект "Демография", мы планируем до 2024 года ввести в эксплуатацию пять спортивных объектов. Это тренировочные комплексы с катком, бассейном, универсальным игровым залом и залом единоборств, лыжная трасса. Первый из них открыт сегодня", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на возведение нового объекта было направлено более 450 млн рублей. "Это первый подобный объект в Мегионе, ранее ничего похожего у нас не было. Сейчас дети занимаются как в спортивных сооружениях, так и спортзалах школ города. В том числе в физкультурно-спортивном комплексе "Геолог", который в ближайшее время будет закрыт. Это здание 1967 года постройки, достаточно ветхое и реконструкции не подлежит", - уточнила она.

Новый спортцентр будет использоваться как основная площадка для проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различных уровней. Сюда переведут секции детско-юношеской школы, расположенные в данный момент в старом здании физкультурно-оздоровительного комплекса "Геолог". На первом этаже здания располагается зал, площадью более одной тыс. кв. метров для игровых видов спорта - мини-футбола, баскетбола, волейбола, беговые дорожки, а также тренажерный зал и для занятий единоборствами. На втором этаже находятся административные помещения и зал общефизической подготовки. Возле центра оборудовано футбольное поле площадью 5,4 тыс. кв. метров.

По словам Табаченко, здание спортивного центра полностью отвечает требованиям доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями: пандусы, лифт, широкие дверные проемы, разметка для слабовидящих позволят здесь заниматься спортом всем жителям без ограничений. "Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен отдельный зал, где будут заниматься люди с инвалидностью. Имеется лифт для инвалидов, чтобы попасть с первого на второй этаж. Здесь они будут заниматься легкой атлетикой, бочча, пауэрлифтингом, настольным теннисом, игровыми видами спорта", - добавляет собеседница.

Все для роста спортивных показателей

Директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов пояснил ТАСС, что в общей сложности в новом центре будут заниматься около 3 тыс. детей. "Мы рассчитываем, что именно столько детей будут суммарно заниматься во всех секциях. Это крайне хороший показатель для такого города, как Мегион", - сказал он.

При этом он добавил, что заниматься на футбольном стадионе возле спорткомлекса смогут все желающие. "Рядом со спортивным объектом располагается уличный футбольный стадион с искусственным покрытием и беговая дорожка. Тут смогут заниматься все желающие жители и гости Мегиона. Вход будет свободный", - уточнил глава департамента.

Как рассказал ТАСС тренер по мини-футболу Александр Черданцев, один из тех, кто будет воспитывать детей в новом спортивном центре, дети очень ждут начала занятий. "Сейчас нам приходится тренироваться на нестандартной площадке размерами 15 на 20 метров с уменьшенными воротам. Это влияет на спортивные показатели. Приезжая на соревнования в другие города, детям приходится определенное время привыкать к классическим размерам площадки 20 на 40 метров. Теперь будет проще в этом плане, ведь в новом центре дети будут тренироваться именно на такой классической площадке", - сказал он.

По его словам, в результате у воспитанников должен исчезнуть дискомфорт, возникающий во время соревнований от непривычных условий, и улучшиться результаты. "Кроме того, мы ожидаем, что количество детей, посещающих секцию кратно вырастет, поскольку родители всегда хотят отдать детей в лучшие условия", - уточняет Черданцев.

Планируется, что все дети, которые сейчас занимаются в разных залах по всему городу теперь начнут тренироваться вместе на одной площадке. При этом вырастет время, которое будет у них уходить на занятия, поскольку тренироваться они смогут на протяжении всего дня, а не только утром или вечером.

Проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорт, а также создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", повышение квалификации работников спорта. Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице- премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.