В Екатеринбурге откроется торгово-выставочный комплекс ГУФСИН

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Торгово-выставочный комплекс ГУФСИН России по Свердловской области, как планируется, откроется в Екатеринбурге во втором квартале 2020 года, кроме того, в строящемся сейчас здании появится музей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления.

"В настоящее время ведется строительство двухэтажного здания торгово-выставочного комплекса на улице Репина рядом со [зданием] ГУФСИН России по Свердловской области. В нем будут продаваться продукты питания, швейные изделия, мебель, изготовленные осужденными, отбывающими наказание в учреждениях ГУФСИН. Воплощается идея начальника ГУФСИН генерал-майора Александра Федорова - ведомство участвует более чем в 100 промышленных ярмарках в год со своей продукцией, теперь будет постоянный павильон", - рассказал руководитель пресс-службы Александр Левченко.

В пресс-службе добавили, что на втором этаже здания планируется сделать музей, где будут представлены не только исторические экспонаты, но и различные запрещенные предметы, которые изымаются при попытке передать их в колонии, а также средства доставки таких предметов, в том числе квадрокоптеры и арбалеты.

"Из исторических экспонатов можно назвать статую черного беркута, изготовленную заключенными самой первой в России колонии для пожизненно осужденных (ИК-56 "Черный Беркут" планируется к закрытию - прим. ТАСС). Если говорить о запрещенных предметах и способах их доставки, то экспозиция будет постоянно обновляться. В нее будут попадать нерядовые находки, к примеру, бревно, в котором пытались провезти около ста мобильных телефонов. Также разрабатываются интерактивные зоны, которые смогут показать жизнь ГУФСИН изнутри", - добавил Александр Левченко.

По данным на 1 декабря 2019 года, учреждения ГУФСИН России по Свердловской области произвели продукции на 1,5 млрд рублей. Это разные виды мебели, изделия из древесины, продукты питания, товары широкого потребления и сувениры. В ведомстве уточнили, что в 2019 году планируется произвести продукцию на 1,8 млрд рублей.