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Суд не стал арестовывать подозреваемого в изнасиловании челябинского школьника

Следствие ходатайствовало о помещении 15-летнего подростка под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабрь. /ТАСС/. Златоустовский городской суд Челябинской области отказал в удовлетворении ходатайства следователя о помещении под домашний арест 15-летнего школьника, который подозревается в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

"Органы следствия обратились с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Данное ходатайство оставлено без удовлетворения. Больше никакой информации нет", - сказала собеседница агентства.

Ранее со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщалось, что, по предварительным данным, изнасилование 11-летней девочки в Златоусте произошло в понедельник в одной из квартир дома на улице Зеленой. В совершении преступления подозревается 15-летний учащийся одной из школ. Информацию о возбуждении дела подтвердили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону, отметив, что подозреваемый задержан.

Теги
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