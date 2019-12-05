{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики ожидают потепление в четырех регионах на Урале

В Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях в ближайшие дни также ожидаются осадки и сильный ветер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Потепление ожидается в ближайшие дни в Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, местами там также ожидаются осадки и сильный ветер, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области ночью еще будет умеренный мороз, а днем уже к 0 температура подтянется. Несколько дней, выходные и первая половина следующей недели, будут довольно теплые, до 2 градусов тепла. Но возможны осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, могут быть метели и довольно сильный ветер", - сказала ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Она добавила, что в Челябинской области, где также ожидается потепление, будут осадки, метели и сильный ветер.

"В Курганской области сильных снегопадов не будет, будет ветер послабее, тепло тоже туда дойдет", - пояснила синоптик.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца недели в регионе ожидается теплая погода. С 6 по 8 декабря днем температура воздуха будет держаться в пределах 0-2 градусов тепла, в ночные часы до минус 4 градусов, временами дождь со снегом.

Теги
РоссияТюменская областьСвердловская областьЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Суд не стал арестовывать подозреваемого в изнасиловании челябинского школьника
Следствие ходатайствовало о помещении 15-летнего подростка под домашний арест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС