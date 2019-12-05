Синоптики ожидают потепление в четырех регионах на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Потепление ожидается в ближайшие дни в Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, местами там также ожидаются осадки и сильный ветер, сообщили ТАСС в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области ночью еще будет умеренный мороз, а днем уже к 0 температура подтянется. Несколько дней, выходные и первая половина следующей недели, будут довольно теплые, до 2 градусов тепла. Но возможны осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, могут быть метели и довольно сильный ветер", - сказала ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Она добавила, что в Челябинской области, где также ожидается потепление, будут осадки, метели и сильный ветер.

"В Курганской области сильных снегопадов не будет, будет ветер послабее, тепло тоже туда дойдет", - пояснила синоптик.

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца недели в регионе ожидается теплая погода. С 6 по 8 декабря днем температура воздуха будет держаться в пределах 0-2 градусов тепла, в ночные часы до минус 4 градусов, временами дождь со снегом.